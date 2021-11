Gaston-Medvedev EN DIRECT : Encore une soirée de folie pour notre Hugo national à Bercy ?

Dans le grand marasme que traverse le tennis français actuellement, il est le seul à faire chavirer notre petit coeur amoureux aussi régulièrement les jours où ça compte régulièrement. Hugo Gaston n'est peut-être pas le tennisman que la France attend, comme d'autres avant lui, mais il sait nous faire vibrer comme personne à Paris. Après avoir estoqué la doublette espagnole Carreno-Busta et Alcaraz, le 67e mondial s'attaque au Mont Oural, le vainqueur de l'US Open Daniil Medvedev. Le plus francophone des joueurs russes est intouchable depuis des mois, mais on connaît le caractère rigolard du numéro 2 mondail, qui aura peut-être envie de rentrer dans le jeu de Gaston pour s'amuser un peu. Et alors, qui sait ?

>> Coup d'envoi des hostilités à 19h30