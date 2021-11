Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! Allez hop, la 13e rencontre européenne consécutive sans défaite pour le football français est par là. Cette série d’invincibilité désormais à 12, une première depuis 2005, dépend désormais d’un OL-Sparta Prague pour se poursuivre, et permettre à l’indice tricolore de se refaire une santé sur la scène continentale. Jusque-là, les Lyonnais jouent les gars sûrs en Ligue Europa, avec trois succès sur les trois premiers matchs, et cinq points d’avance dans son groupe A sur son adversaire tchèque du jour. Attention à ne pas se plonger trop confiants dans cette rencontre, ce jeudi à 18h45, quand on voit comment l’OL était à la peine après 20 minutes de jeu, il y a deux semaines à Prague (2-0 puis 3-4). Il y a quelques absents, entre Dembélé (blessé), Kadewere (raisons familiales) et Gusto (suspendu), mais l’occase est trop belle de déjà s’assurer d’une place en 8es de finale de C3 ce soir. Le calcul est simple : si l’OL l’emporte et que les Rangers sont dans le même temps accrochés à Bröndby, les hommes de Peter Bosz s’éviteront à coup sûr un barrage contre un club reversé de Ligue des champions. Ça permettrait de gérer tranquillou, sans le moindre enjeu, les deux derniers matchs de poule. Franchement, à voir les sept buts de l’aller, et le style aussi flamboyant que fragile des Lyonnais, on se dit qu’on va se régaler en vous commentant ce match depuis le stade.

» Pour vibrer avec nous devant cet OL-Sparta Prague, rendez-vous par ici dès 18h30, avec un coup d’envoi à 18h45…