Pendant des semaines, Kyrie Irving et les Brooklyn Nets ont joué une partie de poker menteur. Et mardi, le couperet et tombé : le meneur, qui refuse de se faire vacciner contre le Covid-19, a été écarté du groupe. Avec un gros point d’interrogation sur son avenir, financier et sportif.

Le meneur des Brooklyn Nets était sur la sellette depuis l’instauration, par la ville de New York, de nouveaux protocoles de sécurité sanitaire empêchant les adultes non-vaccinés de prendre part aux entraînements ou aux matches. La mairie avait fait un geste vendredi en autorisant Irving à s’entraîner dans les installations de la franchise, considérées comme privées et non publiques. Cela lui aurait permis, en théorie, de disputer les matchs à l’extérieur et de s’entraîner à domicile.

Mais la franchise a donc dit non. « Kyrie a fait un choix personnel et nous respectons » ce choix, a déclaré dans un communiqué Sean Marks, le directeur général du club, qui prévient toutefois : « Nous ne permettrons à aucun membre de notre équipe de n’être disponible que partiellement. »

« Notre objectif d’être sacrés champions cette saison reste inchangé et pour l’accomplir, chaque membre (…) doit pousser dans la même direction », résume Sean Marks. Sous-entendu : il veut des joueurs à temps plein.

Des millions de dollars en jeu

Kyrie Irving pourrait bien manquer le début de la saison NBA, qui s’ouvre par un choc opposant son équipe aux Milwaukee Bucks, champions en titre, s’il ne régularise pas sa situation d’ici là.

Un coup dur, même si le club pourra tout de même compter sur ses deux autres stars, James Harden et Kevin Durant.

S’il persiste, c’est toute la saison qu’il manquera, ainsi que des millions de dollars de salaire – la bagatelle de 380.000 dollars par match, selon la chaîne sportive ESPN. Le directeur général des Nets Sean Marks a toutefois précisé mardi lors d’une conférence de presse suivant l’annonce, que seuls les revenus de Kyrie Irving liés aux matchs à domicile seraient retenus par le club. Les matchs à l’extérieur lui seront bien payés (puisqu’il pourrait en théorie les jouer, et que sa mise à l’écart est une décision de la direction).

Selon le journaliste de The Athletics Shams Charania, Irving, à qui il reste deux ans de contrat, devait prolonger pour plusieurs années avec un contrat valant 186 millions de dollars désormais plus qu’incertain. Selon le journaliste, Irving est le seul joueur des Nets non-vacciné, avec un gouffre qui s’est creusé avec ses coéquipiers.

Complotisme sur Instagram

Environ 5 % de joueurs refusant l’immunisation contre le Covid-19 en NBA, selon les estimations.

La Ligue, qui a dans un premier temps envisagé de rendre obligatoire la vaccination, a finalement renoncé face au refus du syndicat des joueurs (NBPA) lors d’une réunion tenue en août. Kyrie Irving est d’ailleurs le vice-président du syndicat.

Depuis, les instances du basket américain poussent par d’autres moyens, notamment un protocole sanitaire extrêmement strict pour les non-vaccinés (tests quotidiens, repas en solitaire, sorties et interactions très limitées), qui se laissent petit à petit convaincre, comme Andrew Wiggins, ailier récalcitrant au vaccin des Golden State Warriors.

Irving, lui, refuse de céder. Selon le magazine Rolling Stone, Kyrie Irving avait partagé des publications sur les réseaux sociaux d’un théoricien du complot affirmant que « des sociétés secrètes implantent le vaccin pour connecter les Noirs à un grand ordinateur dans le cadre d’un plan de Satan ». Celui qui refuse de confirmer son statut vaccinal, qu’il souhaite garder « dans la sphère privée », s’est fendu samedi d’un tweet : « Je suis protégé par Dieu et mes proches le sont aussi. Nous sommes ensemble. » Une protection que les Nets ont apparemment jugé insuffisante.