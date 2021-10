Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! Oubliez le derby du 3 octobre dans le Chaudron, le vrai choc de déglingo qui sent bon les cinq expulsions en Ligue 1 oppose désormais l’OL à l’ASM. On exagère légèrement tant les relations sont très longtemps restées cordiales entre les deux clubs. Mais ça, c’était avant l’enchaînement Coupe de France-championnat, les 21 avril et 2 mai 2021. Entre un arbitrage cata de Stéphanie Frappart, clémente face à une agression supersonique de Kevin Volland sur Lucas Paqueta en Coupe, et la quasi-baston générale ponctuant le spectaculaire succès lyonnais (2-3) en Principauté en L1, on ne s’est clairement pas ennuyé la saison passée. Au vu des positions (l’OL est 10e, l’ASM 6e), l’éventuel perdant ce soir pourrait en fonction des résultats du week-end être un peu décroché dans la course au podium… A noter des absences majeures côté lyonnais, entre Anthony Lopes (suspendu après son expulsion dans le derby), Moussa Dembélé (toujours blessé au péroné) et Islam Slimani (blessure musculaire avec la sélection algérienne). Ajoutez à cela la présence sur le banc (on n’imagine mal un autre scénario) du possible MVP de Ligue 1 de ce début de saison Lucas Paqueta. Sacré dingo celui-là quand même : il est rentré vendredi soir à Lyon, après une trêve internationale bouclée par plus d’une heure du match Brésil-Uruguay disputée dans la nuit de jeudi à vendredi. On est sur du back to back à la sauce NBA là, surtout avec le décalage horaire à prendre en compte. Le génial meneur de jeu a en tout cas insisté vendredi auprès de Peter Bosz pour être dans le groupe, et c’est bien le cas. Vous la sentez l’entrée décisive à la 72e ce soir ? En attendant, il pourrait y avoir la première titularisation de la saison de Tino Kadewere en pointe, à moins de voir Rayan Cherki à un poste inhabituel. Côté ASM, on n'est pas en reste niveau absents, entre les suspendus Aurélien Tchouaméni et Sofiane Diop, plus les blessés Sidibé, Golovine, Diatta et Fabregas. Pour rendre encore plus attractive cette affiche, près de 50.000 spectateurs sont attendus au Parc OL ce soir, donc venez par ici l’esprit tranquille, on va se régaler à commenter ce match depuis le stade.

» Pour vibrer avec nous devant cet OL-AS Monaco, rendez-vous par ici dès 20h45, avec un coup d’envoi à 21 heures…