20h46 : On commence par la compo des équipes et quelques surprises du côté du Losc. Jocelyn Gourvennec a changé ses latéraux Reinildo et Celik pour mettre Gudmunsson et Djalo. Des profils plus défensifs. Exit aussi Ikoné au milieu qui laisse sa place à Weah.

Découvrez le onze de départ aligné par Jocelyn Gourvennec pour ce deuxième match de @ChampionsLeague ⭐#SALLOSC #UCL pic.twitter.com/qZgGL3R0mS — LOSC (@losclive) September 29, 2021