RC Strasbourg - FC Metz EN DIRECT : Qui va enfoncer son voisin dans le derby de l'Est ? Suivez le match avec nous...

20h15 : Salut à tous ! Bienvenue à la Meinau pour ce premier match de la 6e journée de Ligue 1. OK, il y a peut-être plus sexy ce week-end avec un PSG-Lyon, un Nice-Monaco ou encore un Lens-Lille. Mais ce derby de l’Est entre le Racing et le FC Metz, ce n’est pas rien non plus ! Demandez donc aux supporters des deux clubs… La rivalité régionale est très forte et ça devrait se sentir sur le terrain ce soir. Surtout que les deux équipes ont un vrai besoin de points, avec des Alsaciens 15es et des Lorrains 18es. Alors, qui va enfoncer qui ?