Cyril Gane va bien, merci pour lui. En dix combats (dont sept à l'UFC), l’histoire a toujours été la même avec le poids lourd français : dix victoires. La ceinture mondiale, qu’il est allé chercher samedi à Houston contre l’Américain Derrick Lewis, est donc une évidence.

Âgé de 31 ans, Gane reste donc invaincu en arts martiaux mixtes (MMA) et peut désormais envisager une chance mondiale face au Camerounais Francis Ngannou​, champion depuis fin mars des poids lourds de l’UFC, qui a décidé de prendre quelques mois de repos.

Un combat contre Ngannou en fin d’année ?

« On sait très bien que le champion, c’est Francis, et si je veux unifier les ceintures, il faut que je combatte contre Francis et que je gagne », a réagi Gane sur RMC Sport après sa dixième victoire en MMA. Surnommé « Bon Gamin », Gane va continuer à monter dans la hiérarchie mondiale de l’UFC, en attendant de pouvoir rencontrer Ngannou, possiblement en fin d’année.