JO TOKYO 2021 : Les handballeurs en quarts face au Bahreïn... Lavillenie en finale du saut à la perche... Suivez cette nuit en live avec nous

Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c’est comme vous voulez ! Quoi qu’il en soit, bienvenue pour cette 11e journée de Jeux Olympiques à Tokyo. Beaucoup de sport co' au programme du jour pour nos Français avec notamment le quart de finale de hand face au Bahreïn (à 2h30), celui des volleyeurs contre le Pologne et celui des basketteurs qui seront opposés à l’Italie. Cette nuit, on suivra également la demi-finale d’Alexis Jandard au tremplin 3 m et la demie d’Étienne Hubert en kayak monoplace sur 1000 m.

>> On vous donne rendez-vous sur les coups de 1h30-2h du matin pour lancer cette nuit tous ensemble.