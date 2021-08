Ce n’est pas encore gagné pour voir Monaco en phase de poules de la Ligue des champions. Le tirage au sort des barrages ce lundi à Nyon, a promis un adversaire difficile à Monaco s’il parvient à éliminer le Sparta Prague au 3e tour : l’ASM devra ensuite battre Genk ou le Shakhtar Donetsk.

En cas de qualification pour ces barrages de C1, le club de la Principauté doit jouer le match aller à domicile, le 17 ou le 18 août, avant de se rendre, une semaine plus tard, en Belgique ou en Ukraine, pour la manche retour.

Mais avant cela, les Monégasques affrontent le Sparta Prague, avec un premier déplacement en République tchèque mardi puis le match retour à domicile le 10 août.

Adversaire potentiel le plus dangereux sur le papier, Donetsk est un habitué de la phase de groupes, qu’il a disputée ces quatre dernières saisons.

Les affiches des barrages de la Ligue des champions :

FC Salzbourg-Brondby

CFR Cluj ou Young Boys-Ferencvaros ou Slavia Prague

Malmö FF ou Rangers FC-Olympiakos ou Ludogorets

Etoile rouge de Belgrade ou Sheriff Tiraspol-Dinamo Zagreb ou Legia Varsovie

AS Monaco ou Sparta Prague-Genk ou Shakhtar Donetsk

Spartak Moscou ou Benfica-PSV Eindhoven ou FC Midtjylland

Les matchs sont prévus les 17 et 18 août (aller), et 24 et 25 août (retour). Les équipes qualifiées joueront la phase de groupes de la C1 (tirage le 26 août). Celles éliminées seront reversées en phase de groupes de la Ligue Europa (tirage le 27 août).