Et si la LFP se montrait un peu plus compréhensive ? Après avoir refusé quasiment tout report aux clubs de L1 ayant vu nombre de leurs joueurs touchés par le Covid-19 (Strasbourg ou Saint-Etienne notamment), la Ligue de football professionnel a décidé de reporter deux matchs de Ligue 2 du Sporting club de Bastia (SCB), qui compte plusieurs joueurs positifs, a-t-elle annoncé mercredi dans un communiqué.

« Après avis de la commission nationale Covid de la Fédération française de football (FFF) concernant le nombre de joueurs du SC Bastia testés RT-PCR positifs et absents de manière certaine pour les matchs contre Quevilly-Rouen et l’AS Nancy Lorraine », la Ligue a décidé de reporter ces deux matchs, explique-t-elle dans un communiqué.

Neuf cas dans l’effectif pro

La confrontation comptant pour la 2e journée de Ligue 2 entre le SC Bastia et Quevilly-Rouen, prévue samedi à Rouen, a ainsi été reportée au mercredi 18 août. Celle entre le SC Bastia et AS Nancy Lorraine, comptant pour la 3e journée de Ligue 2 et initialement prévue le lundi 9 août à 20h45, a été reportée au mercredi 11 août 2021 à 19h.

Mardi, le club bastiais, qui vient de faire son retour en Ligue 2, avait annoncé cinq nouveaux cas de Covid-19 parmi les membres de l’équipe première, portant « à neuf le nombre total de personnes positives au Covid-19 ».

La Haute-Corse est l’un des départements les plus touchés par la nouvelle vague de l’épidémie.