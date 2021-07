JO Tokyo 2021 EN DIRECT : Défaite d'Althéa Laurin en demie de taekwondo... Finale en approche pour Clarisse Agbegnenou...

Yo les Olympix ! Quand y en a plus, y en a encore ! Le live de la nuit ayant donné tout ce qu’il avait à nous offrir aux JO de Tokyo (sauf une médaille en VTT), il est donc temps de passer sur le live de la journée. Tous les regards seront braqués sur les perfs de Clarisse Agbegnenou grandissime favorite en -63kg en judo, bien que tout ceci ne veuille visiblement pas dire grand-chose quand il s’agit de Français (es). On gardera aussi un œil sur Althéa Laurin en demie de taekwondo, et en milieu d’après-midi, sur les Bleues du handball. Le programme est beau, il ne manque maintenant que les médailles (d’or). On y croit.

>> Rendez-vous dans quelques minutes pour le départ de ce live