Jo Tokyo 2021 EN DIRECT : Léonie Périault 5e du triathlon... Michel Bourez sorti en surf...

Salut les chauves-souris ! Alors, on n’arrive pas à trouver le sommeil ? Ça tombe bien, pendant une grosse poignée de jours les JO 2021 et 20 Minutes seront là pour vous accompagner dans vos insomnies. On espère simplement que cette nuit sera meilleure que la précédente (rappelez-vous, les 5es places là où il y avait un peu d’espace pour aller calquer des médailles), et on a des raisons d’y croire, ne serait-ce que pour l’entrée en matière de Clarisse Agbegnenou en judo. On parle là d’une IMMENSE chance de médaille d’or, cinq ans après l’argent à Rio. Mais de l’eau a coulé et depuis, la Française marche sur sa catégorie. On s’arrête là pour éviter de lui porter la poisse. Pour le reste, il y aura aussi du basket, avec nos Françaises contre le Japon et du VTT, autre très grande chance d’or olympique.

>> Mais on ne vous spoile pas plus que ça, rendez-vous vers 2h pour le début du live