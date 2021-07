JO Tokyo 2021 EN DIRECT : Première historique pour le skate et le surf, bon début pour Vincent Milou...

1h44 : Nouveautés

Il fait 26 degrés à Tokyo, une température parfaite pour lancer deux nouvelles épreuves aux JO : le surf et le skate. Et dans ces deux sports, les Français sont évidemment là : Vincent Milou et Aurélien Giraud font en ce moment rouler leur planche sur les rampes japonaises et Jérémy Florès et Michel Bourez tentent de dompter les vagues de la plage de Tsurigasaki.