JO Tokyo 2021 EN DIRECT France-Mexique : Surpris juste après le repos, les Bleus obligés de réagir

On y est ! Enfin, presque. La cérémonie d'ouverture n'a pas encore eu lieu que les Jeux olympiques de Tokyo ont bien commencé, eux. Mercredi, on a eu droit à du softball et le début de la compétition de football féminin. Et, ce jeudi matin, les hommes entrent en lice. Et on ne va pas faire la fine bouche : ce sont nos Bleus qui jouent face au Mexique. Alors, préparez la baguette sous le bras, le béret sur la tête, la marinière... Bref, tout votre attirail de bon supporteur des Bleus. On est bouillant (comme le café qui nous attend, parce que, bon, il est encore tôt).

>> Rendez-vous dès 9h45 pour suivre ce petit-déjeuner footballistique.