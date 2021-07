Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live de la dernière étape de montagne de ce Tour de France, et quelle étape ! Difficile de placer deux cols plus mythiques sur une même étape. Col du Tourmalet, Luz Ardiden, les coureurs ont rendez-vous avec l'histoire aujourd'hui. Celle de Thibault Pinot triomphant et rêvant du Maillot Jaune en 2019, celle du « regard de braise » entre Andy Schleck et Alberto Contador en 2010, et celles plus lointaines de Gino Bartali, Fausto Coppi, Eddy Merckx, Bernard Thévenet et Richard Virenque, tous passés en tête du Tourmalet à leur époque. Richard Virenque dont la grande histoire a commencé à Luz Ardiden, où s'est joué la première bataille entre Bernard Hinault et Greg LeMond, où Thomas Voeckler avait conservé son Maillot Jaune après avoir percuté une voiture dans la descente précédente... Quelque soit le vainqueur ce soir, il entrera dans la légende du Tour de France.

> Rendez-vous à 15h pour suivre ce chantier !