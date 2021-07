Après les milieux de terrain début juillet, l' OM focalise à présent son mercato sur la défense centrale. William Saliba, défenseur central de 20 ans, est arrivé à Marseille ce mardi en provenance d’Arsenal et devrait signer en prêt sans option d’achat. Formé à Saint-Etienne, William Saliba est parti à Arsenal en 2019. En manque de temps de jeu, il a été prêté en janvier dernier pour 6 mois à Nice, où il a joué 22 matchs et marqué un but.

Arrivée de William Saliba à Marignane 💙🔵⚪️😎 pic.twitter.com/PAJCibatey — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) July 13, 2021

Hier lundi, c’est Luan Peres, défenseur central brésilien de 26 ans, sous contrat avec Santos, qui foulait le tarmac de Marignane. Les visites médicales, officialisations et détails devraient intervenir sitôt les formalités sanitaires d’usages accomplies.