Pris dans la grosse chute collective qui a contraint Simon Yates, Lucas Hamilton et Roger Kluge à l’abandon vendredi lors de la 13e étape, Warren Barguil avait pu repartir et rallier l’arrivée à Carcassonne. Mais le Tour de France s’arrête là pour le grimpeur breton, 33e coureur à abandonner cette année.

« J’ai des séquelles au niveau du dos et du fessier, j’ai du mal à forcer de la jambe droite. J’avais coché cette étape, elle me correspondait, a regretté samedi matin le maillot à pois de l’édition 2017 à propos de l’étape menant de Carcassonne à Quillan. C’est pour moi un gros crève-cœur, j’ai vécu beaucoup d’émotions sur le Tour, c’est dur d’abandonner. »

Vendredi soir, Arkéa-Samsic avait dressé le bilan médical de la journée : « Warren Barguil présente des plaies superficielles sur l’ensemble du dos, ainsi qu’une contusion de la cheville droite et de gros hématomes au niveau du fessier et des ischios. » Quant au sprinteur français Nacer Bouhanni, lui aussi pris dans la chute, il « présente des contusions dorsaux-lombaires, ainsi que des brûlures au niveau du genou, des mains et du fessier. »