Match à sens unique à Auckland : la Nouvelle-Zélande, en reconquête après un cru 2020 mitigé, n’a fait qu’une bouchée des Tonga (102-0) pour son premier test de l’année, inscrivant la bagatelle de seize essais !

Soucieux de frapper un grand coup d’entrée, les All Blacks ont égalé leur record face aux Tonga, qu’ils avaient déjà battus sur le même score en 2000 à domicile. Leur record, tout court, reste cette humiliation infligée à de malheureux Japonais, martyrisés 145 à 17 avec 21 essais, lors de la Coupe du monde 1995.

Quintuplé pour Will Jordan

Au Mount Smart Stadium, l’issue n’a très rapidement fait aucun doute. En moins de dix minutes, les hommes de Ian Foster avaient déjà aplati quatre fois. A la pause, ils menaient 43 à 0 et ont donc encore davantage étrillé les Aigles des mers («Ikale Tahi », surnom des Tongiens) en seconde période.

La palme du plus grand nombre d’essais est revenue à Will Jordan. Pour sa première titularisation - et troisième sélection – sous le maillot noir, le jeune ailier des Crusaders, 23 ans, en a marqué cinq. Les triples champions du monde (1987, 2011, 2015) ont annoncé la couleur dans leur quête d’un nouveau titre en Rugby Championship cette année et à terme du titre planétaire en France dans deux ans.