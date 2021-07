Presque 250 bornes de course, un finale qui mélange des réminiscences de Liège-Bastogne-Liège et de la Flèche Wallonne, et un maillot jaune à portée de baroudeur chevronné. Cette étape dantesque, que l'on imaginait en apéro d'un France-Espagne tout aussi généreux en émotions fortes, constituera finalement le climax de notre journée. Et bien c'est déjà un apéro de qualité, a priori, surtout si Alaphilippe, Van Aert, ou même Van der Poel, décident de faire sauter la banque dés les premiers kilomètres pour prendre la bonne échappée et se tirer la bourre pour le maillot jaune, avant de laisser les grands faire mumuse dans les Alpes.

La partie finale du Signal d'Uchon promet une sacrée bagarre. Passage à 18%. Deux derniers kilomètres redoutables. #LesRP pic.twitter.com/tWt7rxcXUW — Laurent Vergne (@LaurentVergne) July 2, 2021

>> Rendez-vous à partir de 15h, ou un peu avant si ça bouge ches les cadors