Euro 2021 EN DIRECT: L'Angleterre vainc ses vieux démons... Des membres du staff des Bleus en danger...

09h40: Des membres du staff de l'équipe de France en danger?

On reviendra à nos Anglais, mais parlons aussi un peu des Bleus. Dans l'Equipe du jour, on apprend que le docteur Le Gall et le préparateur physique Cyril Moine pourraient être invités à partir. Les méthodes du second, notamment, ont un peu agacé. Arrivé en remplacement de Grégory Dupont, qui avait fait du très bon boulot en Russie en 2018, il n'a pas réussi à retaper les Bleus après cette longue saison. La blessure bête de Digne et les jambes lourdes qui n'ont jamais vraiment quitté les Bleus passeraient mal auprès des joueurs et surtout de DD.