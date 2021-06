Turquie – Pays de Galles Euro 2021 EN DIRECT : Les Gallois plus dangereux mais inefficaces, malheur au vaincu…

17h55: J'apprends que ce bon Gareth Bale n'a plus marqué avec l'équipe nationale depuis 12 matchs. Faut vraiment qu'il raccroche pour tenter sa chance sur le PGA Tour.

Gareth Bale has failed to score in his past 12 appearances for Wales, his longest drought since a run of 20 matches between 2007 and 2010.



Bale has not scored a competitive international goal outside of Wales since Euro 2016.#TUR #WAL #TURWAL #EURO2020 pic.twitter.com/pZks2eMcX3