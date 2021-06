10h29:La réac du malheureux d'hier soir (merci Mats si tu as été parfait)

«La défaite nous fait très mal et à moi surtout parce que mon but a décidé du sort du match au final. Nous avons tout donné et nous nous sommes bien battus. Bien sûr, nous savons aussi que nous avons encore une marge de progression en termes de jeu. Mais vous avez vu que nous voulons nous arracher lors de ce tournoi, que nous voulons vous inspirer à nouveau et réussir.»