Jason Dupasquier, accidenté samedi en qualifications du Grand Prix d’Italie de Moto3, est décédé à l’âge de 19 ans dimanche, a annoncé le promoteur du Championnat de monde de vitesse moto dans un communiqué. « En dépit des efforts de l’équipe médicale du circuit et de tous ceux qui se sont ensuite occupés du pilote suisse, l’hôpital [Careggi, à Florence, où il avait été transporté] a annoncé que Dupasquier a malheureusement succombé à ses blessures », est-il précisé.

We’re deeply saddened to report the loss of Jason Dupasquier



On behalf of the entire MotoGP family, we send our love to his team, his family and loved ones



You will be sorely missed, Jason. Ride in peace pic.twitter.com/nZCzlmJsVi