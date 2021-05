JO 2021 : Les Jeux olympiques de l’Enfer ?

Mauvaise pioche Quand la loi de Murphy s’abat sur l’un des plus importants événements sportifs mondiaux, les JO de Tokyo 2021

Tokyo 2020 : Les JO de l'Enfer ? — 20 Minutes

Et si, c’étaient les JO les plus catastrophiques de tous les temps ? Les Jeux olympiques de Tokyo ont déjà battu un record, celui du budget le plus important de l’histoire des jeux : 13 milliards d’euros !

Depuis l’explosion de joie à l’annonce de la désignation de la ville de Tokyo, le 7 septembre 2013, les JO de Tokyo 2021, qui devaient être ceux de « la reconstruction » après la catastrophe de Fukushima, semblent se transformer semaines après semaines en véritable cauchemar.

Des démissions en pagaille

Crise sanitaire liée au Covid-19, démissions au plus au niveau de l’instance organisatrice, population dorénavant majoritairement pour un report voir une annulation, absence de public, rien ne semble vouloir épargner l’édition 2020 des Jeux olympiques d’été, qui doit se tenir du 23 juillet au 8 août 2021.