FC Barcelone - Atlético de Madrid EN DIRECT : Oblak prive Messi du prix Puskas... Suivez le match avec nous

Yo les footix, j’espère que vous passez un bon week-end. On file exceptionnellement de l’auter côté des Pyrénées où un énorme match nous attend entre le FC Barcelone et le leader de la Liga, l’Atlético de Madrid. Petit topo : les Colchoneros sont premiers avec 76 points devant le Real et le Barça (74 points). Autrement dit, si les Blaugranas gagnent au Camp Nou, ils renversent le trio de tête et dynamitent la fin de saison. Par contre, en cas de victoire de l’Atlético, les hommes de Koeman se verraient presque définitivement exclus de la course au titre, même s’il reste encore trois matchs à disputer après cette 35e journée. Bref, ce match vaut son pesant de cacahuètes et on espère que vous serez avec nous pour voir ça.

>> Début du live à 16h