Metz-PSG EN DIRECT : Navas chauffe enfin ses gants, Paris gère moins... Suivez le match avec nous...

Salut à tous et bienvenue à Saint-Symphorien ! Il fait beau, il fait chaud, c’est un temps à barbecue et boisson fraîche (non alcoolisée évidemment) ! C’est aussi le lieu idéal pour une petite affiche sympa du samedi après-midi. A 17h, le FC Metz accueille le PSG quatre jours avant sa demi-finale aller de Ligue des Champions, au Parc face à Manchester City. Vous le sentez déjà le frisson ? Avant donc ce grand soir, ultime répétition pour des Parisiens en pleine bourre actuellement. La Moselle leur réussit plutôt bien avec 4 victoires lors de 4 dernières venues et une dernière défaite ici qui remonte à… 2006. Mais les Grenats version 2020-2021 ont déjà réalisé quelques coups cette saison…