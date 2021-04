Matteo Guendouzi — Soeren Stache/AP/SIPA

On a connu mieux pour aborder un sprint final dans la lutte pour le maintien en Bundesliga. Le Hertha Berlin, 15e et premier non-relégable, va être placé à l’isolement​ après trois tests positifs au Covid-19 concernant l’entraîneur hongrois Pal Dardai, son assistant Admir Hamzagic et l’attaquant belge Dodi Lukebakio, a annoncé jeudi le club de Bundesliga.

Les trois hommes sont asymptomatiques et vont observer une période de quarantaine à leur domicile. Les autres membres de l’équipe sont désormais isolés, tous ensemble, jusqu’au 28 avril, et ne peuvent sortir de leur logement que pour aller s’entraîner ou jouer des matchs.

Une période « délicate »

La période d’isolement couvre le match de dimanche sur la pelouse de Mayence, le match à domicile contre Fribourg mercredi prochain et la visite cruciale chez la lanterne rouge, Schalke 04, le 24 avril.

« Nous allons accepter cette situation délicate en équipe et nous allons tout faire, ensemble, pour remporter les prochains matchs », a indiqué le directeur sportif du Hertha, Arne Friedrich, qui va remplacer Dardai pendant sa quarantaine.