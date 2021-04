Une fête au village d'un côté, un match en traînant des pieds de l'autre. C'est aussi ça la magie-de-la-Coupe-de-France. A l'occasion de cette belle affiche de coupe entre le Red Star et l'Olympique Lyonnais, les motivations ne sont pas les mêmes : A Lyon, Rudi Garcia a eu besoin de secouer ses joueurs en public pour leur rappeler qu'il y avait autre chose dans la vie que la course au titre (« Les joueurs pensent plus au match d'Angers qu'à celui du Red Star, l'état d'esprit n'est pas bon ») tandis qu'en face on se fait une joie d'affronter l'ogre(let) lyonnais. Vainqueurs de Lens dans un match so Coupe de France au tour précédent, les Audonniens vont tout faire pour faire tomber la Ligue 1.

>> Coup d'envoi à 19h, on se retrouve un peu avant pour se mettre dans l'ambiance.