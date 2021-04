Le Parisien Thilo Kehrer pourrait débuter sur le côté droit de la défense mercredi sur la pelouse du Bayern Munich. — Christophe Saïdi / Sipa

Les réseaux sociaux, Twitter en tête, sont rarement des havres de bienveillance. Moqué, injurié voire menacé, Thilo Kehrer pourrait en témoigner. Mais le défenseur du PSG peut pourtant compter sur de nombreux supporteurs parisiens, qui relaient ce mardi matin le hashtag #TousAvecKehrer pour le soutenir.

Avant le quart de finale aller de Ligue des Champions à Munich, que l’international allemand pourrait débuter sur le côté droit de la défense en l’absence d’Alessandro Florenzi (positif au Covid-19 comme Marco Verratti), beaucoup de fans jouent l’union sacrée, alors que les rumeurs font état d'un joueur en perte de confiance et profondément troublé par les critiques reçues ces derniers joueurs.

Le maillon faible face au Bayern ?

« Kehrer est actuellement victime de nombreux messages de haine et d’insultes sur les réseaux sociaux, indique ainsi le site PSG Community à ses près de 200.000 abonnés sur Facebook, Twitter et Instagram. Lui et sa famille le vivent très, très mal, il est profondément touché. Je propose de lancer le #TousAvecKehrer pour lui montrer notre soutien. »

Je précise qu’il ne s’agit pas d’une blague, Kehrer est très affecté par tt ce qu’il se dit sur les réseaux sociaux, lui et sa famille voient tout et sont très touchés... On est allé trop loin les gars je compte sur vous pour lui envoyer des ondes positives #TousAvecKehrer — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) April 5, 2021

Dans leurs messages, il n’est pas question de survendre les qualités du latéral, qui pourrait bien être le maillon faible face au Bayern, mais de supporter l’homme et le membre de la « famille PSG ». Il reste à voir si Alphonso Davies et Kingsley Coman, les tauliers du flanc gauche bavarois, feront preuve de la même mansuétude.