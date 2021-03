Robert Lewandowski a martyrisé la défense de la Lazio en 8e de finale aller de la C1. — Insidefoto/Sipa USA/SIPA

Et si le karma des blessures au pire moment s’inversait pour le PSG ? Le dernier communiqué médical de la sélection polonaise a dû provoquer quelques sueurs froides au sein de l’état-major du Bayern Munich. Robert Lewandowski s’est en effet blessé lors d’un match éliminatoire pour le Mondial 2022 contre l’Andorre. Rien de bien méchant, mais un coup sur le genou qui pourrait l’empêcher de participer au match contre le PSG le 7 avril prochain.

Robert Lewandowski z powodu urazu nie zagra w środowym meczu eliminacji mistrzostw świata 2022 przeciwko Anglii w Londynie.



Więcej 👉 https://t.co/R4mIcfHijz — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 29, 2021

Les premiers examens ont « montré des lésions du ligament collatéral du genou droit », indique le communiqué. « Le traitement de ce type de blessure dure généralement de 5 à 10 jours, poursuit le texte. Par conséquent, Robert Lewandowski retournera au club, où il subira une rééducation supplémentaire. » Or le Bayern et le PSG se retrouvent dans neuf jours à l’Allianz Arena pour le quart de finale aller. Choupo-Moting titulaire et buteur face à ses anciens coéquipiers? L’histoire est écrite.