Lille veut continuer d’y croire. Leader de Ligue 1 à neuf journées de la fin de la saison, le Losc a une occasion en or de faire l’affaire du week-end. S’il s’impose cet après-midi face aux Gardois, avant-derniers au classement, les hommes de Galtier mettront une grosse pression sur Lyon et Paris qui s’affrontent dimanche soir au Groupama Stadium. Avec une victoire, le Losc aura au mieux cinq points d’avance si ses deux poursuivants font nul ce soir. Ou alors six points de marge sur l’OL ou le PSG en cas de défaite d’une des deux équipes. Bref, ça sent l’affaire en or à condition de battre des Nîmois qui jouent quand même leur maintien. Une chose est sûre, on ne va pas s’ennuyer en fin d’après-midi alors venez nombreux !