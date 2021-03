Brest - PSG EN DIRECT : Sarabia à la finition, Draxler à la construction, et deux pour Paris

Les jours passent et Mauricio Pochettino retrouve petit à petit un effectif de plus en plus décent avant ce qu'on espère être une formalité contre le Barça en 8e de finale retour de C1. Pas encore de Neymar, même si le Brésilien a repris l'entraînement vendredi, mais déjà le retour de Di Maria, blessé aux adducteurs dans les mêmes eaux que son coéquipier. Il y aura sans doute quelques rotation notamment en défense (Kimpembé et Marquinhos vont souffler), mais l'ensemble aura fière allure pour éviter une élimination qui ferait mauvais genre à ce stade de la saison. D'autant que le tirage n'a pas gâté les Parisiens avec ce déplacement chez l'une des équipes les plus sexys de L1, le Brest de Dall'Oglio. Méfiance.

