Un gros morceau de Top 14 entre deux tranches de Tournoi des VI Nations. Notre bon vieux championnat de France capte toute l’attention médiatique ce week-end, avec notamment un Stade Toulousain – CA Brive de bon aloi. Mais le « crunch » de samedi prochain à Twickenham est déjà dans toutes les têtes.

La mâchoire ressoudée, l’ouvreur stadiste Romain Ntamack voudra prouver face au CAB qu’il est déjà en cannes après plus de deux mois d’absence. Et qu’il peut donc guider le XV de France en Angleterre pour faire un pas de plus vers le Grand Chelem et oublier un peu la pauvre histoire de « bulle sanitaire » percée. Le leader du Top 14 récupère un autre cadre bleu de retour de blessure, le 3e ligne François Cros. En face, Brive tentera de surfer sur une dynamique (quatre victoires en cinq matchs) plus parlante que son anonyme neuvième place.

