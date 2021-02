Ivan Sosa en 2019 — MARCO BERTORELLO / AFP

Le Colombien Ivan Sosa (Ineos-Grenadiers) a remporté dimanche le Tour de La Provence cycliste à l’issue de la quatrième et dernière étape disputée entre Avignon et Salon-de-Provence sur 163,2 kilomètres.

Au classement général, il devance de 18 secondes le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quickstep), qui a pris trois secondes de bonification en début de journée, et de 19 secondes son compatriote et coéquipier Egan Bernal. L’Allemand Phil Bauhaus (Bahrain) s’est adjugé la dernière étape au sprint, devant l’Italien Davide Ballerini (Deceuninck-Quickstep) et le Français Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic).