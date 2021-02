Losc-Brest EN DIRECT: L'ennui domine les débats...Suivez le match avec nous

Le Losc a le vent dans le dos. Fort de ses six victoires d’affilée en championnat, Lille espère bien réussir la passe de sept ce dimanche face à Brest. Pour rester leader mais aussi pour prendre le large sur Lyon et Monaco battu et tenu en échec ce week-end. En cas de succès face aux Bretons, les hommes de Galtier auraient cinq et sept points d’avance sur Rhodaniens et Monégasques. De quoi lancer un mano à mano avec le PSG pour le titre. Mais attention, le Losc doit se méfier. Car Brest (12e) est l’une des deux équipes (avec Angers) à avoir fait tomber les Nordistes cette saison. Et à cinq jours d’un 16e aller de Ligue Europa face à l’Ajax, le Losc aura peut-être la tête ailleurs.