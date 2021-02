Mondiaux de biathlon : Eckhoff injouable, Anaïs Chevalier-Bouchet décroche le bronze... Revivez la poursuite en live

Pour ne rien vous cacher, on a longtemps craint que l’amour des Français pour le biathlon allait se dissiper avec le départ à la retraite du grand Martin, mais force est de constater que la relève se démerde pas mal derrière. Et du coup le public répond encore présent. Après les bons résultats de samedi (podium sur le sprint pour Desthieux et Jacquelin, médaille d’argent pour Anaïs Chevalier) et, surtout, après l’incroyable victoire de la Jacquelance tout à l’heure, la France est plus que jamais au sommet de la discipline ce week-end. On va donc espérer que ça dure encore un peu avec la poursuite dames qui va s’élancer d’ici peu.

» Rendez-vous à 15h30 pour suivre le top départ.