Ligue 1 EN DIRECT : Rennes et Strasbourg ouvrent le bal... La soirée est lancée...Suivez le multiplex avec nous

On commence à en prendre l'habitude, de ces journées en milieu de semaine. Deux multiplex pour le prix d'un, le premier à 19h et le deuxième à 21h. Pour commencer, donc, petite mise en bouche avec le leader de la Ligue 1, Lille, qui se déplace à Bordeaux. Rien d'évident face à une équipe solide. Les autres affiches ne sont pas mal non plus, avec un joli derby breton entre Rennes et Lorient, ou un match des outsiders entre Metz et Montpellier. Bref, soyez avec nous dès 19h, et puis tant que vous y êtes restez pour les matchs d'après. Promis, on va se régaler.

>> Rendez-vous après le couvre-feu pour suivre cette 23e journée de Ligue 1 avec nous...