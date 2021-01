17h: C'est parti pour ce live jusqu'au bout de la nuit!

Un petit point course pour commencer. Charlie Dalin mène la flotte et devrait couper la ligne d'arrivée entre 19h et 20h. Il sera suivi de Louis Burton, entre 23h et 1h. Puis Boris Herrmann, qui compte 6 heures de bonifs, entre 1h et 2h du matin. Thomas Ruyant arrivera ensuite entre 3 et 5h, une demi-heure avant Yannick Bestaven, dont l'arrivée décidera de l'ordre du Top 5.