Biathlon EN DIRECT : Un relais mixte pour relever la tête ? Suivez la course en live avec nous

On a connu des meilleurs week-end que celui que l'équipe de France est en train de vivre du côté d'Oberhof, pour la première étape de Coupe du monde de 2021. Mais comme le disait Confucius, « chaque course est un nouveau jour, surtout avec une carabine à la main », alors espérons le mieux pour ce relais mixte, dernière grande épreuve à Oberhof - il y aura aussi un relais mixte simple un peu plus tard dans la journée. Bref, on va voir avec quelle compo l'équipe de France va se présenter pour ce relais mixte dont les Norvégiens et les Suédois seront évidemment favoris, mais il serait de bon ton d'y faire une belle perf. Histoire de récupérer un peu de confiance avant la suite de la saison.

>> On se retrouve à partir de 11h30 pour suivre cette belle course d'équipe...