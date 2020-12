Edinson Cavani sous le maillot de Manchester United, le 21 novembre 2020. — Jon Super/Shutterstock/SIPA

L'attaquant de Manchester United Edinson Cavani est suspendu trois matches pour le message jugé raciste qu'il avait publié sur Instagram fin novembre, a annoncé jeudi la Fédération anglaise de football (FA).

« Un commentaire publié sur le profil Instagram de l'attaquant de Manchester United était insultant, abusif, inappropriée et a porté atteinte au jeu (...). Le message constitue également une "infraction aggravée" (...) car il incluait une référence, expresse ou implicite, à la couleur et/ou à la race et/ou à l'origine ethnique », indique la FA dans un communiqué diffusé sur son site internet.

L'international uruguayen est en outre sanctionné sanctionné d'une amende de 100.000 livres sterling (111.000 euros) et devra suivre une formation. En réponse à un message de félicitations qui lui avait été adressé par un ami après son doublé décisif dans la victoire de Manchester United à Southampton (3-2), Cavani avait écrit « Gracias negrito » (« merci petit noir »).

Après avoir effacé le message, l'ex-buteur du PSG avait présenté ses excuses et les Red Devils l'avaient défendu en expliquant que le mot avait été utilisé avec une intention amicale, et qu'il était doté d'une connotation différente en Amérique du Sud. Ces explications n'ont pas suffi à lui éviter une suspension. « Il a choisi de ne pas faire appel de la décision, par respect et solidarité avec la FA et la lutte contre le racisme dans le football », précise Manchester United dans un communiqué.

« Le club espère que la commission disciplinaire indépendante indiquera clairement dans ses motifs écrits qu'Edinson Cavani n'est pas raciste et qu'il n'y avait aucune intention raciste en relation avec son message », souligne le club.

En raison de sa suspension, Cavani ne pourra pas disputer le match de Premier League contre Aston Villa vendredi. Il manquera également la demi-finale de Coupe de la Ligue contre Manchester City et le troisième tour de la FA Cup contre Watford.