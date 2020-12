Le bateau de Yannick Bestaven avant le départ — SIPA

30 décembre 2020

Bestaven contrôle en tête

Statu quo dans le chaos. Yannick Bestaven est toujours en contrôle en tête de la flotte du Vendée Globe, conservant une avance supérieure aux 100 milles nautiques sur son dauphin Charlie Dalin. Sans oublier qu’il bénéficiera d’une remise de peine de quelques heures à l’arrivée pour avoir détourné son bateau pour tenter d’aider Kevin Escoffier. Derrière, c’est la grosse bagarre entre Dalin, Ruyant, Seguin, Le Cam et Dutreux qui se tiennent tous en à peine 100 milles et s’échangent leur place comme on échangeait des pogs dans la cour de l’école. Et le Cap Horn arrive d’ici quelques heures…

Le classement

1. Yannick Bestaven, Maître Coq IV

2. Charlie Dalin, Apivia, à 126 mn

3. Damien Seguin, Apicil, à 166 mn

Grande bataille dans le détroit de Drake ?

Le Cap Horn, parlons-en justement. Prévu pour le 2 janvier, le passage sous l’Amérique du sud et son mythique détroit de Drake devrait être le scenario de la grande bataille pour l’ensemble du peloton de tête. Réputé pour avoir des conditions de navigations difficiles, ce bras de mer entre le Cap Horn et l’Antarctique ne devrait pas déroger à la règle, avec une dépression qui promet une fin d’océan Pacifique terrible pour les skippers. Pas impossible que la victoire – et le podium – se joue ici, avant la remontée vers les Sables d’Olonnes.

Le point remontada de Jérémie Beyou

On ne parle pas trop de lui, mais comme l’actualité est calme en ce 30 décembre, un petit sur la remontada de Jérémie Beyou. Le grand favori de ce Vendée Globe, qui avait fait demi-tour après plusieurs jours de course pour réparer avant de repartir des Sables d’Olonnes avec un continent de retard sur tout le monde, remonte petit à petit la flotte. Il est désormais 18e sur les 27 bateaux qui composent la flotte, juste au sud de la Nouvelle-Zélande. Bon, il pointe quand même à 4.700 milles nautiques du leader Bestaven. Mais devant lui, un petit peloton est prêt à se faire croquer ! Et s’il finissait dans le top 15 de ce Vendée Globe ?