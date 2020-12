Les Bordelais se sont cassés les dents face au Losc — AFP

Les Girondins ont alterné le bon et le très moyen dimanche sur la pelouse du stade Pierre Mauroy.

Après une bonne première mi-temps où ils ont rivalisé avec le Losc, les hommes de Gasset ont pris un coup sur la tête en encaissant un but juste avant la mi-temps.

C’est une info qui va remuer encore plus le couteau dans la plaie bordelaise. Dimanche contre les Girondins, le Losc a marqué son premier but de la saison sur coup de pied arrêté. Une tête de Fonte sur corner juste avant la mi-temps que les Bordelais n’arrivaient toujours pas à digérer après leur défaite (2-1) sur la pelouse nordiste. Car jusqu’à ce coup du sort, tout se passait bien ou presque pour des Girondins à l’aise en première période.

« Nous avons les balles de contre et on prend un but sur une frappe enroulée (Bamba, 17e) et sur un coup de pied arrêté à la 45e minute, regrette Jean-Louis Gasset, l’entraîneur bordelais. Alors que c’est nous qui gagnons les duels, qui les avons mis à mal. On a pris un coup sur la tête. C’était une grosse déception d’être mené à la mi-temps. A la mi-temps, j’ai senti dans le vestiaire que les joueurs étaient un peu abattus parce qu’ils avaient respecté au millimètre ce qu’on avait préparé. »

15 tirs lillois contre 4 bordelais

D’ailleurs, les Girondins ne se sont jamais remis de ce but de Fonte avant la pause. En deuxième période, Bordeaux, même mené, n’a quasiment plus existé. Avec 15 tirs lillois contre 4 Bordelais, l’écart entre les deux équipes était flagrant à l’issue du match. Même si Gasset a préféré le minimiser. « Je ne suis pas déçu du contenu, je sais qui on avait en face de nous. Même dans un jour moyen, ils arrivent quand même à gagner un match », assure l’entraîneur bordelais.

Si Lille n’a pas été génial, on ne peut pas dire non plus que les Girondins ont sorti une grande prestation. Après trois matchs sans défaite, les hommes de Gasset se sont juste cassé les dents sur une équipe plus forte qu’eux. « D’ici la trêve, il nous reste trois matchs un peu plus à notre portée » se rassure Mehdi Zerkane, le milieu d’un Bordeaux désormais onzième au classement. Avec Saint-Etienne, Strasbourg et Reims à jouer jusqu’à Noël, Bordeaux peut prouver qu’il est plus à son aise dans le championnat du ventre mou qu’avec les cadors de la Ligue 1.