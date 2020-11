Portugal-France EN DIRECT : Martial croque un face à face avec Patricio... Les Bleus devant (aux points)... Suivez le match de Ligue des nations en live

On entre dans la dernière ligne droite de cette Ligue des nations avec la finale du groupe 3 entre l’équipe de France et le Portugal. Mine de rien, même si cette compétition a dû mal à nous faire lever un sourcil d’intérêt, on peut tout de même y voir pas mal d’enjeux ce soir (c’est bien, ça nous changera de mercredi). Déjà, il s’agira de prouver que la défaite contre la Finlande est digérée et expulsée, une nouvelle défaite ferait mauvais genre pour les Bleus qui n’ont plus enchaîné deux revers de suite depuis juin 2015. Mais on sait que ça sera loin d’être une partie de plaisir face à une Seleçao qui a une très belle gueule sur le papier et dans le jeu. A égalité de points avec le Portugal mais avec une moins bonne différence de buts, les Bleus doivent à tout prix gagner pour se qualifier pour le Final 4 qui se jouera en octobre 2021.

>> On vous donne rendez-vous sur les coups de 20h30 pour lancer la soirée.