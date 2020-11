FOOTBALL Le Brésilien ne serait pas contre rester un peu plus à Paris

Neymar avec le PSG — SIPA

Et dire qu'il y a encore quelques mois, on entendait parler que de Neymar à Barcelone. Il faut croire que le Brésilien a trouvé, depuis l'été 2019, son équilibre à Paris. Selon plusieurs medias, français comme internationaux, le « Ney » se rapprocherait d'une prolongation de contrat avec le PSG. ESPN évoque ainsi l'« optimisme » du club comme de l'entourage du joueur, qui souhaiterait cependant avoir des garanties sur le recrutement du club - et sans doute savoir ce qu'il allait advenir de son coéquipier en attaque Kylian Mbappé.

De son côté, RMC précise que les négociations ne sont pas aussi avancées. Mardi, Leonardo avait donné une sorte d'interview sur Twitter, précisant avoir déjà « démarré les discussions ». « L’idée de renouveler existe, expliquait le directeur sportif parisien. Ça fait un peu de temps qu'on a démarré, on arrive au moment d’avoir des idées plus claires par rapport à ça. »