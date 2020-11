Equipe de France EN DIRECT. Avec ou sans surprises ? Suivez l'annonce de la liste de DD pour les matchs de novembre

C'est toujours le même rendez-vous. Les jeudis avant les semaines internationales, Didier Deschamps donne rendez-vous à la presse dans l'auditorium des locaux de la Fédération française pour y annoncer sa liste des 23 (ou 24) pour les matchs à venir. Trois au programme : la Finlande en amical dès mercredi, puis deux matchs décisifs au Portugal et face à la Suède pour remporter le groupe de Ligue des Nations. Peu de surprises à prévoir au programme, mais on verra quand même ce que DD nous réserve, et s'il appelera par exemple Kylian Mbappé, légèrement blessé avec le PSG.

>> On se retrouve à partir de 13h55 pour suivre ça en live