France - Irlande EN DIRECT : Dupont met déjà les Bleus sur les bons rails... Suivez le dernier match du tournoi des 6 nations en live

On y est. Avec du retard, mais vu le contexte on ne va quand même pas se plaindre d’assister à l’épilogue du tournoi des 6 nations un soir d’automne. Le XV de France reçoit l’Irlande avec l’espoir de remporter son premier titre sous Galthié. Bon, on va pas se mentir, il faudra plus qu’un miracle pour que ça arrive ce soir. Non pas que battre l’Irlande soit impossible – les Bleus sont en forme – mais la première place dépend de trop de facteurs extérieurs dont le match de l’Angleterre… en Italie. Pour faire simple et s’épargner une montagne de calculs : il faudra mettre une belle tannée à nos amis irlandais pour gagner le tournoi. Ou juste une bonne soirée.

>> Coup d’envoi du live à 20h50