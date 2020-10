Illustration — Shutterstock/SIPA

Mis à mal par la crise sanitaire du coronavirus, le sport français est en colère contre Emmanuel Macron, à qui le CNOSF et 95 fédérations ont adressé une lettre ouverte. Les signataires déplorent, entre autres, d’être laissés pour compte et dénoncent « une stigmatisation aussi violente qu’infondée ».

Dans cette missive, les signataires se disent « désemparés de constater que le secteur du sport​ fédéré, fort de son modèle social et économique unique, porteur de valeurs essentielles au tissu social républicain, ne compte visiblement pas dans les priorités d’action de notre pays en temps de crise ».

SOS : Sport en détresse !

« Depuis plusieurs mois, nous faisons tout notre possible pour nous adapter aux aléas et aux multiples applications divergentes et parfois contradictoires de la doctrine sanitaire sur le terrain. […] Malgré ces efforts, nos compétitions et manifestations programmées ou reprogrammées sont annulées, souvent à la dernière minute et en raison d’une application excessive et injustifiée des mesures sanitaires par les autorités locales », dénoncent-ils.

Un quart d’adhésions en moins

« Nous déplorons déjà plus d’un quart d’adhésions en moins, au point que de nombreux clubs se demandent aujourd’hui s’ils pourront passer l’année car plus de 80 % d’entre eux, seulement animés par des bénévoles, piliers du sport amateur, restent encore aujourd’hui exclus des dispositifs d’aides prévus au plan de soutien piloté par le Ministère de l’Economie », poursuivent les signataires.

« Vous comprendrez donc l’incompréhension qui est la nôtre de subir une stigmatisation aussi violente qu’infondée, car non étayée par des éléments objectifs. Comment comprendre et expliquer pourquoi d’autres activités demeurent permises, y compris dans les zones les plus touchées par l’épidémie, mais pas la pratique du sport dans des zones pourtant plus préservées ? »

« Nous ne voulons pas disparaître avant le Covid-19 »

Le CNOSF et les fédérations signataires dénoncent « l’absence de prise en compte des spécificités de [leur] secteur par un dispositif d’accompagnement approprié ». « Budgétairement, nous déplorons que les quelques euros promis par-ci nous soient repris par-là, dans des tours de passe-passe indignes et humiliants. »

« Nous devons donc vivre avec [le virus] tant qu’il n’aura pas été vaincu mais nous ne voulons pas disparaître avant lui », concluent les signataires, rappelant l’accueil par la France des Jeux olympiques et paralympiques en 2024. Emmanuel Macron réunira mardi un Conseil de défense avant que son Premier ministre Jean Castex ne reçoive en fin de journée « les forces politiques » puis les partenaires sociaux à Matignon, laissant augurer un durcissement des mesures de lutte contre le Covid.