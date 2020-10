RCSA-OL EN DIRECT : Deux buts en 25 minutes, Lyon se promène en Alsace... Suivez le match avec nous...

12h35 : Salut les Minutos et bienvenue à la Meinau ! Vous en êtes encore à l'entrée ? C'est normal avec ce match qui débute à 13 heures ce dimanche. Face à face, deux équipes qui ont raté leur début de championnat et pointent en bas de classement. Les Strasbourgeois (18es) n'ont battu que Dijon en six journées alors que Lyon (14e) reste sur 4 matchs nul et une défaite lors de ses cinq derniers matchs. L'OL a pas mal souffert de la période du mercato et de ses incertitudes. C'est maintenant fini et Rudi Garcia n'aura donc plus trop d'excuse en cas de faux pas en Alsace (il pourrait trouver autre chose hein !). Du côté du Racing, les débuts d'Habib Diallo, la recrue à 10 millions d'euros, sont aussi attendus. Bref, il y a de quoi se régaler, entrée l'entrée et le dessert !