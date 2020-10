Croatie - France EN DIRECT : Griezmann fait déjà taire ceux qui ont douté...Les Bleus bien lancés...

On s'est un peu ennuyé, il faut le dire, lors du match nul (0-0) contre le Portugal. Il faut dire que le Portugais étaient très bien en place et que nous, à l'inverse, avons manqué d'un brin d'imagination offensive. Autant dire qu'on attend du mieux face à la Croatie ce mercredi soir. Certes, l'adversaire est le vice-champion du monde, mais on ne peut pas dire qu'il soit étincelant dans cette Ligue des Nations. Les Croates ont ainsi pris deux fois 4 pions contre la France et le Portugal en septembre, avant de remporter la semaine passée difficilemenet leur match face à la Suède. Attention quand même, il reste beaucoup de talent dans cette équipe, et les 7.000 supporters présents au stade pourront changer la donne...

>> On se retrouve à partir de 20h30 pour cette sympathique soirée foot. Soyez avec nous.