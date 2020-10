Lens-ASSE EN DIRECT : Les Sang et Or et les Verts ont le podium en ligne de mire...Suivez le match en live avec nous à partir de 16h45

Il y a encore deux mois, on aurait eu du mal à croire que ce match serait une affiche de Ligue 1. Entre Lens, fraîchement promu en Ligue 1, et des Verts sauvés sur le fil de la relégation, difficile de miser son PEL avant le début de saison sur l’une des deux équipes. Et pourtant, Nordistes et Foréziens vont bel et bien se disputer une place provisoire sur le podium de Ligue 1 ce samedi. Après un début de saison canon et une série de quatre matchs d’affilée sans défaite, les Sang et Or, emmenés par leur paire Ganago-Kakuta, rêvent de poursuivre sur leur belle lancée. Face à eux, des Verts qui veulent se relancer après leur première défaite de la saison concédée le week-end dernier face à Rennes.

>> On se retrouve à partir de 16h45 pour suivre ensemble ce match du haut de tableau de la Ligue 1.